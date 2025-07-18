РК присоединилась к программе ЕС «Горизонты Европы»

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17 июля в Брюсселе состоялась церемония присоединения РК к программе Евросоюза «Горизонты Европы» в качестве ассоциированного члена. Подписи под документами о присоединении поставили посол РК в Бельгии и Евросоюзе Ю Чжон Хён и заместитель генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям Сигне Лассо. «Горизонты Европы» - крупнейшая в мире многосторонняя программа исследований и инноваций. В период 2021 по 2027 год в её рамках выделяется в общей сложности 95,5 млрд евро на финансовую поддержку исследовательских проектов, отобранных ЕС. Участниками программы являются 27 государств-членов ЕС, а ассоциированными членами - 19 стран, включая Великобританию, Норвегию, Исландию и Канаду. С присоединением РК число ассоциированных членов увеличилось до 20. Исследователи из ассоциированных стран-членов имеют те же права при подаче заявок, что и постоянные члены.