Президент РК призвал предотвратить ущерб от дождей

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Поскольку первостепенная обязанность государства — защищать жизнь и безопасность людей, все правительственные учреждения должны мобилизовать имеющиеся ресурсы и административные возможности для предотвращения ущерба и несчастных случаев, вызванных продолжающимися проливными дождями. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, посещая 18 июля Сеульский центр при Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности. Глава государства напомнил, что проливные дожди, которые не прекращаются на протяжении последних трёх дней, привели к гибели четырёх человек и вынудили эвакуировать более пяти тысяч жителей. Он поручил Корейской метеорологической администрации оперативно предоставлять прогнозы погоды для каждого региона, чтобы помочь центральным и местным органам власти своевременно принимать упреждающие меры. Это особенно актуально для регионов, подверженных наводнениям, оползням или обвалам, а также для уязвимых групп населения,- отметил глава государства. В связи с неблагоприятными погодными условиями администрация президента отложила совещание, которое должно было пройти 18 июля в мэрии Пусана.