В результате дождей в РК 18 человек погибли

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18 человек погибли, девять человек числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на прошлой неделе на центральные и южные районы РК. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, по состоянию на 21 час 20 июля 10 человек погибли в уезде Санчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо, по два человека - в уезде Капхён-гун провинции Кёнгидо и в городе Сосане провинции Чхунчхон-Намдо, по одному в городах Осане и Пхочхоне провинции Кёнгидо, в городе Танчжине провинции Чхунчхон-Намдо и в муниципальном округе Пук-ку города Кванчжу. Четверо пропавших без вести зарегистрированы в уезде Капхён-гун провинции Кёнгидо, ещё четверо - в уезде Санчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо и один – в муниципальном округе Пук-ку города Кванчжу. С начала проливных дождей 16 июля более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в 15 крупных городах и провинциях. По состоянию на 18 часов 20 июля зарегистрировано 1.999 случаев ущерба в государственных учреждениях и 2.238 – среди частных лиц.