56% средних компаний не планируют нанимать сотрудников

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56% южнокорейских компаний среднего бизнеса не планируют нанимать новых сотрудников во второй половине текущего года. Об этом сообщила 21 июля Корейская федерация предприятий среднего бизнеса, опубликовав результаты опроса 800 компаний, проведённого с 26 мая по 10 июня. Основными причинами отказа от найма сотрудников респонденты назвали ухудшение показателей, рост стоимости рабочей силы и экономический спад. В РК к среднему бизнесу относятся компании с общими активами от 500 млрд до 5 трлн вон (359 млн – 3 млрд 600 млн долларов). Остальные 44% компаний планируют нанимать сотрудников во второй половине года, хотя и сократят масштабы найма по сравнению с первой половиной года из-за низкого спроса. Опрошенные компании призвали правительство увеличить финансовую поддержку при найме, создать более гибкий рынок труда и предложить дополнительные налоговые льготы.