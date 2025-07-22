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Экономика

Ким Чжон Гван: РК будет стремиться к лучшему результату

Write: 2025-07-21 14:22:15Update: 2025-07-21 14:54:03

Ким Чжон Гван: РК будет стремиться к лучшему результату

Photo : YONHAP News

РК будет стремиться к достижению лучшего результата на тарифных переговорах с США с точки зрения национальных интересов. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Чжон Гван, выступая 21 июля на совещании в Корейской торгово-промышленной палате. Он напомнил о серьёзности ситуации в южнокорейской экономике. В этой связи все министерства экономического блока приложат усилия для обеспечения успешного завершения переговоров. Он подчеркнул, что национальные интересы страны нарушены не будут. Министерство промышленности, торговли и энергетики столкнулось с критикой со стороны сельскохозяйственных и животноводческих предприятий после того, как представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу заявил, что в сфере сельского хозяйства могут быть достигнуты компромиссы для заключения более широкого торгового соглашения с США. Ким Чжон Гван пообещал добиваться расширения мер поддержки сельхозпроизводителей, чтобы помочь снизить риски.
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