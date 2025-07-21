Пострадавшие районы будут объявлены зонами бедствия

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Президент Ли Чжэ Мён поручил правительству оперативно изучить ситуацию в регионах страны, пострадавших от проливных дождей, и определить, какие из них могут быть объявлены особыми зонами бедствия. Как сообщила 20 июля пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, глава государства призвал как можно скорее оценить масштабы ущерба. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы. В тот же день премьер-министр Ким Мин Сок посетил город Кванчжу. После осмотра затопленных домов и сельскохозяйственных угодий он пообещал активную государственную поддержку в восстановлении пострадавших объектов и стабилизации условий жизни. Руководители правящей и оппозиционных партий также посетили пострадавшие районы. Делегация Демократической партии Тобуро посетила город Асан провинци Чхунчхон-Намдо, а руководство партии Сила народа побывало в уезде Есан-гун провинции Чхунчхон-Намдо и уезд Санчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо.