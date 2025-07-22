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В Корее

В РК начался приём заявок на получение денежных ваучеров

Write: 2025-07-21 15:28:42Update: 2025-07-21 17:59:50

В РК начался приём заявок на получение денежных ваучеров

Photo : YONHAP News

21 июля в РК начался приём заявок на первый этап денежных выплат в рамках программы стимулирования частного потребления и стабилизации экономики. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, приём заявок будет проходить по 12 сентября как в онлайн, так и в офлайн-формате. Все граждане страны имеют право на первоначальную выплату в размере не менее 150 тысяч вон (110 долларов) на человека. Члены семей с низким доходом и неполных семей имеют право на получение 300 тысяч вон (220 долларов) каждый, а наименее обеспеченные жители страны с доходом менее 30% среднего - по 400 тысяч вон (290 долларов) каждый. Проживающие вне столичного региона получат дополнительно 30 тысяч вон, а жители регионов, где наблюдается резкое сокращение численности населения, — 50 тысяч вон. Ваучеры будут выдаваться на следующий день после подачи заявки. Их можно будет использовать до 30 ноября.
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