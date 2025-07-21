Число погибших в результате дождей возросло до 19 человек

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19 человек погибли, 9 человек числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей, обрушившихся в период с 16 по 20 июля на центральные и южные районы РК. Как сообщили 22 июля в министерстве административного управления и безопасности, 10 человек погибли в уезде Санчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо, 3 человека - в уезде Капхён-гун провинции Кёнгидо, два человека - в городе Сосане провинции Чхунчхон-Намдо, по одному в городах Осане и Пхочхоне провинции Кёнгидо, в городе Танчжине провинции Чхунчхон-Намдо и в муниципальном округе Пук-ку города Кванчжу. Четверо пропавших без вести зарегистрированы в уезде Капхён-гун провинции Кёнгидо, ещё четверо - в уезде Санчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо и один – в муниципальном округе Пук-ку города Кванчжу. С начала проливных дождей 16 июля более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены в общей сложности 6.752 производственных, административных и жилых объекта, и на 44% из них проведены восстановительные работы. В пострадавшие районы поступает гуманитарная помощь.