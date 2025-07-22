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В мире

Япония выразила соболезнования в связи с ущербом от дождей

Write: 2025-07-22 11:49:52Update: 2025-07-22 15:14:23

Япония выразила соболезнования в связи с ущербом от дождей

Photo : YONHAP News

Правительство Японии выразило соболезнования южнокорейскому правительству и жителям страны в связи с человеческими жертвами и материальным ущербом, причинённым проливными дождями. В письме министра иностранных дел Японии Такэси Иваи на имя его  южнокорейского коллеги Чо Хёна, в частности, говорится: «С глубокой скорбью воспринял сообщения о том, что в результате проливных дождей в РК погибли люди и нанесён масштабный ущерб. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пропавших без вести. От всей души желаю скорейшего выздоровления раненым, быстрого восстановления пострадавших районов и благополучного возвращения к обычной жизни». Соболезнования выразил также посол Японии в РК Коити Мидзусима. В своём послании он отметил: «С глубокой печалью воспринял известие о многочисленных жертвах и материальном ущербе. Искренне сочувствую пострадавшим и надеюсь, что они как можно скорее смогут вернуться к безопасной и мирной повседневной жизни».
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