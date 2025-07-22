Гражданам РК могут разрешить поездки в КНДР

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Как сообщили южнокорейские СМИ, Совет национальной безопасности при президенте страны недавно рассмотрел вопрос о возобновлении индивидуальных поездок южнокорейских граждан в Северную Корею. После инцидента с гибелью туристки в горах Кымгансан в 2008 году поездки южнокорейцев на Север были приостановлены. В период пребывания Мун Чжэ Ина на посту президента РК вопрос об организации индивидуальных поездок поднимался, но идея не была реализована из-за пандемии COVID-19. Поскольку правительство не опровергло сообщения о возможном возобновлении поездок, это может свидетельствовать о стремлении использовать текущую ситуацию, при которой Северная Корея активно развивает туристическую зону Вонсан-Кальма и прилагает усилия для развития туристической отрасли. Индивидуальные поездки не нарушают международные санкции в отношении КНДР, поскольку не предполагают передачи наличных средств в больших объёмах. Между тем, учитывая, что Пхеньян продолжает рассматривать РК как враждебное государство, вероятность реализации идеи поездок остаётся невысокой.