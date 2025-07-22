Шесть регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

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22 июля президент РК Ли Чжэ Мён объявил шесть регионов в центре и на юге страны особыми зонами бедствия. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, на основании оценки ущерба, проведённой межведомственной комиссией, такой статус получили уезд Капхён-гун провинции Кёнгидо, город Сосан и уезд Есан-гун провинции Чхунчхон-Намдо, уезд Тамян-гун провинции Чолла-Намдо, а также уезды Санчхон-гун и Хапчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо. Глава государства призвал правительство и местные органы власти приложить все усилия для того, чтобы жители пострадавших районов смогли как можно скорее вернуться к обычной жизни. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы. Проливные дожди, которые не прекращались с 16 по 20 июля, стали причиной наводнений и оползней, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек.