Министр промышленности РК отправился в США

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23 июля министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Чжон Гван отправился в Вашингтон, где проведёт переговоры по тарифным вопросам. Он встретится с министром торговли США Говардом Лютником, министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел, председателем Национального энергетического совета Дагом Бургумом. «Хотя в настоящее время сложно предсказать направление тарифных мер США, южнокорейское правительство будет стремиться максимально эффективно реализовать национальные интересы»,- заявил Ким Чжон Гван. Визит министра промышленности, торговли и энергетики в США предшествует переговорам в формате 2+2. Министр планирования и финансов РК Ку Юн Чхоль и представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу встретятся 25 июля с министром финансов Скоттом Бессентом и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Министр иностранных дел РК Чо Хён также планирует визит в США для встречи со своим коллегой Марко Рубио.