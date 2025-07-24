Хан Сон Сук утверждена в должности министра МСБ и стартапов

Photo : YONHAP News

23 июля Национальное собрание РК утвердило назначение Хан Сон Сук на должность министра малого, среднего бизнеса (МСБ) и стартапов. Бывший генеральный директор крупнейшего южнокорейского поискового портала Naver утверждена в должности по согласованию депутатов от правящей партии и оппозиции. Ранее аналогичным образом были утверждены семь кандидатур, предложенных президентом страны Ли Чжэ Мёном. Это вице-премьер, министр планирования и финансов Ку Юн Чхоль, министр иностранных дел Чо Хён, министр промышленности, торговли и энергетики Ким Чжон Гван, министр административного управления и безопасности Юн Хо Чжун, министр экологии Ким Сон Хван, министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун и начальник Налогового управления Им Гван Хён. Назначения Чон Сон Хо на пост министра юстиции, Чон Ын Гён на пост министра здравоохранения и социального обеспечения и Ким Ён Хуна на пост министра труда и занятости утверждены большинством голосов депутатов от правящей Демократической партии Тобуро, несмотря на противодействие со стороны партии Сила народа.