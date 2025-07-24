Переговоры РК и США в формате 2+2 отложены

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Южнокорейско-американские переговоры на министерском уровне отложены из-за изменений в рабочем графике министра финансов США Скотта Бессента. Об этом сообщили 24 июля в министерстве планирования и финансов РК. Министр планирования и финансов РК Ку Юн Чхоль и представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу должны были встретиться 25 июля с министром финансов Скоттом Бессентом и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Американская сторона предложила провести переговоры в ближайшем будущем,- сообщил представитель министерства планирования и финансов. Он добавил, что информации об изменении плана переговоров поступила в Сеул за час до запланированного вылета министра Ку Юн Чхоля в Вашингтон. Его визит отменён. Представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и министр промышленности, торговли и энергетики Ким Чжон Гван находятся в Вашингтоне, где продолжают консультации по тарифным вопросам со своими американскими коллегами.