Рейтинг президента РК 64%

Photo : YONHAP News

Политику действующего президента РК Ли Чжэ Мёна поддерживают 64% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.003 взрослых южнокорейцев, проведённого с 14 по 16 июля совместно агентствами Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research. 22% опрошенных не удовлетворены работой нового президента. Обе оценки – положительная и отрицательная – снизились на 1% по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого неделю назад. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа достиг рекордно низкого уровня в 17%, что на 2% меньше, чем неделю назад. Рейтинг правящей Демократической партии Тобуро также снизился на 2% до 43%. 39% участников того же опроса считают абсолютно необходимым объединение Юга и Севера Кореи, в то время как 57% считают приемлемым нынешнее состояние межкорейских отношений. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.