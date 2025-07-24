Президент РК обсудил сотрудничество с Германией и Узбекистаном

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24 июля президент РК Ли Чжэ Мён обсудил в ходе телефонных разговоров вопросы сотрудничества с Германией и Узбекистаном. В ходе разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем южнокорейский лидер напомнил о прочности двусторонних отношений. В ответ Фридрих Мерц отметил, что РК и Германия являются важными партнёрами, разделяющими основные ценности демократии, прав человека и свободной торговли. Лидеры двух стран выразили надежду на скорейшую личную встречу. В ходе телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым президент РК выразил надежду на укрепление «особого стратегического партнёрства» между двумя странами. Шавкат Мирзиёев ответил, что испытывает «особую привязанность» к РК и стремится к активизации двусторонних отношений. Ли Чжэ Мён отметил, что южнокорейские компании сталкиваются с трудностями при работе в Узбекистане, попросив узбекистанского коллегу помочь в их устранении.