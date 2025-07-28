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Корея: Юг-Север

Ким Ё Чжон: Пхеньян не пойдёт на переговоры с Сеулом

Write: 2025-07-28 09:59:53Update: 2025-07-28 15:21:28

Ким Ё Чжон: Пхеньян не пойдёт на переговоры с Сеулом

Photo : KBS News

Несмотря на мирные заявления нового южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна, Пхеньян не намерен идти на переговоры с Сеулом, поскольку не видит коренных изменений в его политике. Об этом говорится в заявлении для прессы заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которое распространило 28 июля агентство ЦТАК. Ли Чжэ Мён «ничем не отличается от своего предшественника в слепой приверженности южнокорейско-американскому альянсу и продолжении конфронтации с КНДР»,- говорится в заявлении. Хотя Сеул при новом президенте пошёл на прекращение пропагандистского вещания через громкоговорители и разбрасывания листовок, разрешил поездки индивидуальных туристов на Север, всё это «не меняет нутро правителя Южной Кореи, помешанного на объединении путём поглощения КНДР»,- подчёркивается в заявлении Пхеньяна.
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