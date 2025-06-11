Президент РК обещает укреплять союз с США

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Когда началась Корейская война, США незамедлительно инициировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции о создании Командования ООН, что помогло защитить свободу и вернуть мир в РК. Об этом говорится в обращении президента РК Ли Чжэ Мёна к участникам церемонии, посвящённой 72-й годовщине перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов. Она состоялась 27 июля у Мемориала ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. Обращение южнокорейского лидера зачитал министр по делам патриотов и ветеранов РК Квон О Ыль. Среди 22-х стран, участвовавших в войне, США направили наибольшее количество войск - 1 млн 789 тыс. человек. Почти 36 тысяч американских солдат погибли, более 92 тысяч получили ранения и около 8 тысяч пропали без вести или попали в плен. РК продолжит чтить память участников Корейской войны и передавать эту память будущим поколениям,- подчеркнул президент РК. «Благодаря совместным усилиям в политике, экономике, безопасности и культуре, мы продолжим укреплять южнокорейско-американский союз, скреплённый кровью»,- подчёркивается в обращении южнокорейского лидера.