Рынок труда РК «конфронтационный»

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Большинство компаний с иностранными инвестициями, работающих в РК, считают местный рынок труда «конфронтационным», и лишь 7% оценивают его положительно. Об этом сообщила Федерация корейских промышленников, опубликовав результаты опроса 439 компаний с иностранными инвестициями с численностью сотрудников более ста человек. 57% респондентов считают отношения между работниками и работодателями конфронтационными. Когда респондентов попросили оценить рынок труда в других странах, предположив, что РК имеет рейтинг 100, США показали самый высокий результат – 122, далее следуют Германия - 120,8, Япония - 115 и Китай - 83,8. 64% респондентов считают южнокорейский рынок труда жёстким, и лишь 2% - гибким. 81% работающих в РК иностранных компаний ответили, что считают трудовые отношения и трудовое законодательство важными при разработке средне- и долгосрочных бизнес-планов. Конфронтационные трудовые отношения и жёсткое регулирование рынка труда в РК серьёзно затрудняют работу персонала иностранных компаний, тем самым снижая привлекательность рынка.