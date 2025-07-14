Президент США открыт к диалогу с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном ради достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом в Белом доме прокомментировали заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон о невозможности переговоров с США по вопросу денуклеаризации. Ким Ё Чжон в своём заявлении отметила, что «контакты между КНДР и США - это всего лишь надежда Вашингтона», и Пхеньян не будет вести переговоры, если их цель — денуклеаризация Северной Кореи. Тем самым Ким Ё Чжон дала понять, что КНДР исключает саму возможность обсуждения вопроса денуклеаризации как цели переговоров. При этом она не стала отрицать наличия «неплохих личных отношений между лидерами двух стран». Администрация Трампа с самого начала подчёркивает, что полная денуклеаризация Северной Кореи должна быть конечной целью, и президент по-прежнему открыт к дипломатическим контактам, включая саммиты.