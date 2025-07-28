Президент РК проведёт церемонию «Назначение народом»

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Ли Чжэ Мён, приступивший к исполнению обязанностей президента РК сразу после выборов без переходного периода и официальной инаугурации, проведёт церемонию «Назначение народом». Она состоится 15 августа, в день 80-летия Освобождения Корея от японского колониального ига, на площади Кванхвамун в Сеуле. После выборов Ли Чжэ Мён лишь принёс присягу в Национальном собрании и пообещал позже провести торжественное мероприятие с участием граждан. Как пояснил старший секретарь главы государства по политическим вопросам У Сан Хо, это мероприятие подчеркнёт, что «народ является истинным носителем власти, а президент - это тот, кто следует воле народа и ведёт РК к статусу ведущей державы». На церемонию пригласят около 10 тысяч человек, включая так называемых «детей освобождения», родившихся в 1945 году, представителей 12 компаний, впервые вышедших на фондовый рынок, а также потомков борцов за независимость и семей погибших на производстве. Все желающие смогут наблюдать за мероприятием вне зоны охраны без предварительной регистрации.