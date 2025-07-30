KOTRA: Экспорт КНДР в 2024 году - максимальный за 5 лет

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Согласно данным, опубликованным 28 июля Корейским агентством по содействию внешней торговле и инвестициям (KOTRA) объём северокорейского экспорта в 2024 году составил 360 млн 440 тыс. долларов, что на 10,9 % больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2019 года. Объём импорта, напротив, снизился на 4,4 % и составил 2 млрд 335 млн долларов. В результате дефицит внешней торговли сократился на 6,8 %, до 1 млрд 975 млн долларов. Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Северной Кореи, на его долю приходится 98% всей внешней торговли страны. В пятёрку крупнейших партнёров также вошли Аргентина, Вьетнам, Нидерланды и Нигерия. Наибольшую долю в северокорейском экспорте заняли обработанные перья и пух уток и гусей. Объём продаж данной продукции составил 189 млн долларов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Далее следовали минеральное сырьё и продукция металлургии, включая сталь. Что касается импорта, то на первом месте оказались топливо и нефтепродукты, включая сырую и переработанную нефть.