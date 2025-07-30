Президент РК призвал усилить меры безопасности на производстве

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Президент РК Ли Чжэ Мён призвал усилить меры безопасности на рабочих местах для предотвращения смертельных несчастных случаев на производстве, а также ужесточить наказание для нарушителей правил охраны труда. Призыв главы государства прозвучал 29 июля на заседании Кабинета министров, которое транслировалось в прямом эфире. Причиной внимания к проблеме охраны труда стало то, что накануне на строительстве скоростной автомагистрали в провинции Кёнсан-Намдо, которое ведёт компании POSCO E&C погиб рабочий в возрасте около 60 лет. Он попал под буровой станок. Это уже пятый с начала года несчастный случай на производстве со смертельным исходом. «С юридической точки зрения это можно расценивать как умышленное убийство»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Он назвал ситуацию «поистине возмутительной», тем более, что все несчастные случаи можно было предвидеть. На прошлой неделе президент посетил хлебозавод компании SPC Samlip в Сихыне провинции Кёнгидо, где с 2022 года в результате несчастных случаев на производстве погибли шесть рабочих.