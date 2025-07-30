Сеул намерен передать Пхеньяну тело северокорейца

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21 июня на побережье острова Сонмодо в уезде Канхва-гун города Инчхона было обнаружено тело мужчины, предположительно гражданина КНДР. О его гражданстве свидетельствует удостоверение личности, обнаруженное при погибшем. В соответствии с документом, он родился в 1988 году, был крестьянином и проживал в деревне Канбук-ри уезда Кымчхон-гун провинции Хванхэ-Пукто. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения, южнокорейская сторона выразила готовность передать тело Северной Корее, однако в ситуации отсутствия каналов связи имеется единственная возможность сообщить об этом через СМИ. Сеул предлагает Пхеньяну передать тело и личные вещи 5 августа в 15:00 через пограничный пункт Пханмунчжом. Если ответа не последует, тело будет признано невостребованным и кремировано. Каким образом оно оказалось на территории РК, остаётся неясным. Ранее было зафиксировано 29 подобных случаев, и большинство тел было передано Северу через Пханмунчжом.