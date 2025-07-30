РК не будет затронута последствиями землетрясения на Камчатке

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Территория РК, в частности, восточное побережье страны, не будет затронуто последствиями землетрясения магнитудой 8,7 балла, которое произошло у восточного побережья полуострова Камчатка 8:25 утра 30 июля. Его эпицентр находился в 136 километрах от берега на глубине 19 километров. Японское метеорологическое агентство сообщило, что цунами высотой до 0,3 метра неоднократно обрушивались на восточную часть острова Хоккайдо. Сообщений о разрушениях не поступало. Не исключена возможность повторных цунами на тихоокеанском побережья Японии. Предупреждения о цунами высотой от 1 до 3 метров выпущены для Гуама и Гавайев, расположенных в центральной части Тихого океана. Также прогнозируется, что цунами высотой от 0,3 до 1 метра могут обрушиться на побережье Филиппин, Маршалловых островов, Палау и Микронезии. Предупреждение о цунами высотой до 0,3 метра первоначально было выпущено для восточного побережья Корейского полуострова, но позднее оно было отменено.