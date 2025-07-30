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Экономика

Продажи офлайн-ритейлеров сократились впервые с 2020 года

Write: 2025-07-30 15:09:24Update: 2025-07-30 15:11:21

Продажи офлайн-ритейлеров сократились впервые с 2020 года

Photo : YONHAP News

По сообщению министерства промышленности, торговли и энергетики от 30 июля, продажи 23 крупнейших южнокорейских ритейлеров  составили в первом полугодии 93 трлн 100 млрд вон (67 млрд 300 млн долларов), что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом офлайн-продажи сократились, а онлайн-продажи увеличились. Так, офлайн-продажи в крупных супермаркетах мелкооптовой торговли и местных несетевых супермаркетах сократились на 1,1%, а в магазинах шаговой доступности на 0,5%. Рост на 0,5% отмечен только в универмагах. Южнокорейские офлайн-ритейлеры столкнулись с падением продаж впервые за пять лет. Причиной стали слабые потребительские настроения и продолжающийся переход к онлайн-покупкам. Тем временем, онлайн-ритейлеры продолжали демонстрировать уверенный рост: платформы электронной коммерции зафиксировали увеличение продаж на 15,8% в годовом исчислении.
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