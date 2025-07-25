США установили пошлину на товары из РК в размере 15%

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США согласовали «полное и окончательное» торговое соглашение с РК, которое предусматривает 15-процентные пошлины на южнокорейский экспорт. Это на 10% ниже пошлин, предложенных ранее американской стороной,- сообщил 30 июля президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social. Он добавил, что в рамках достигнутых договорённостей РК инвестирует в США 350 млрд долларов. Кроме того, Сеул согласился закупить сжиженный природный газ и другие энергоносители на сумму 100 млрд долларов, а также инвестировать крупную сумму в собственные предприятия в США. Её размер будет объявлен в течение следующих двух недель, когда президент РК Ли Чжэ Мён посетит Вашингтон. Американский экспорт в РК не будет облагаться пошлинами,- подчеркнул Дональд Трамп. В своём заявлении глава Белого дома не упомянул о пошлинах на отдельные товары, такие как автомобили и сталь, которые являются ключевыми статьями экспорта в США. 15-процентный тариф, который президент Трамп планирует ввести для РК, соответствует ставке тарифа, ранее установленной для Японии и Евросоюза. Перед тем, как Дональд Трамп опубликовал упомянутое заявление, в Белом доме побывала южнокорейская правительственная делегация. В её состав входили вице-премьер, министр планирования и финансов Ку Юн Чхоль, министр промышленности, торговли и энергетики Ким Чжон Гван и представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу.