Соглашение с США устраняет неопределённость в торговле

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Соглашение с США устранило торговую неопределённость. Кроме того, за счёт снижения американских пошлин до уровня, равного или ниже тех, которые применяются к другим крупным странам, создало для РК условия для конкуренции на равных или более выгодных условиях. Об этом заявил 31 июля в социальной сети Facebook президент РК Ли Чжэ Мён. Инвестиционные обязательства в размере 350 млрд долларов, предусмотренные соглашением, укрепят основу стратегического промышленного сотрудничества между двумя странами. Правительство будет поддерживать выход южнокорейских компаний на рынок США, особенно в таких секторах, как судостроение, производство полупроводников, аккумуляторных батарей, биотехнологии и энергетика,- добавил Ли Чжэ Мён. 150 миллиардов долларов из указанной суммы будут выделены на поддержку сотрудничества в области судостроения, что поможет выходу южнокорейских компаний на профильный рынок США. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что торговая сделка послужит импульсом для дальнейшего углубления промышленного сотрудничества между двумя странами и укрепления южнокорейско-американского альянса.