РК и США укрепят сотрудничество в военной области

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31 июля министры обороны РК и США – Ан Гю Бэк и Пит Хегсет – обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в сфере региональной безопасности и договорились об углублении сотрудничества в военной области. Как сообщили в министерстве обороны РК, министры подтвердили прочность южнокорейско-американского альянса и приверженность совместной оборонной стратегии. Ан Гю Бэк выразил надежду на то, что, благодаря тесному сотрудничеству, стороны превратят военный альянс в ориентированный на будущее всеобъемлющий стратегический альянс. В ответ глава Пентагона подтвердил «непоколебимую приверженность» Вашингтона обороне РК. Главы оборонных ведомств договорились также поддерживать тесную координацию в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи и укреплять сотрудничество в области расширенного сдерживания. Кроме того, они договорились расширить сотрудничество, включив в него кораблестроение, передовые научные исследования и технологии.