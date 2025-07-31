Партии по-разному отреагировали на тарифное соглашение с США

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Правящая и оппозиционная партии РК по-разному отреагировали на объявление о заключении тарифного соглашения с США. Правящая Демократическая партия Тобуро приветствовала соглашение, назвав его «ценным достижением прагматичной дипломатии» президента Ли Чжэ Мёна. Лидер парламентской фракции правящей партии Ким Бён Ги заявил, что соглашение укрепит альянс двух стран. Он пояснил, что заключение данного соглашения подтвердило приверженность президента Ли Чжэ Мёна восстановлению экономики и повышению уровня жизни народа. Оппозиционная партия Сила народа выразила обеспокоенность тем, что соглашение наложит на РК огромное финансовое бремя, поскольку включает инвестиционные обязательства. Исполняющий обязанности председателя партии Сила народа Сон Он Сок заявил, что 450 млрд долларов, включая инвестиции на 350 млрд долларов и закупки энергоносителей на 100 млрд долларов, больше суммы валютных резервов РК. Кроме того, Япония может получить конкурентные преимущества на автомобильном рынке США, поскольку продукция автопрома обеих стран облагается одинаковой 15-процентной пошлиной.