КНДР критикует США и Японию за создание «ядерной коалиции»

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США и Япония превращают свой военный альянс в угрожающую «ядерную коалицию», что оправдывает укрепление Северной Кореей собственной обороны. Об этом говорится в статье северокорейского аналитика по международным вопросам Ли Мён Нама, опубликованной 1 августа агентством ЦТАК. США доводят ситуацию в регионе до «опасного шаткого положения», размещая стратегические ядерные средства на военно-морских и военно-воздушных базах на Гавайях, Гуаме и в Японии, а также проводя совместные военные учения со своими «младшими союзниками». В прошлом году Вашингтон и Токио начали проводить консультаций по расширенному сдерживанию на уровне министров. Кроме того, две страны проводят совместные военные учения, имитирующие применение ядерного оружия. Целью всех этих действий является КНДР, у которой есть единственный выход - укрепление своего оборонного потенциала, направленного на обеспечение военного баланса в регионе,- говорится в статье.