В РК одобрен план налоговой реформы

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31 июля министерство планирования и финансов РК одобрило план налоговой реформы, цель которого – повышение бюджетных доходов. Ставка корпоративного налога, которая в настоящее составляет от 9% до 24% в зависимости от доходов компании, будет повышена на 1% и составит от 10% до 25%. Ставка налога на операции с ценными бумагами при покупке и продаже акций на внутреннем рынке также будет повышена до 0,2%. Ожидается, что это повышение увеличит годовые налоговые поступления примерно на 8 трлн вон (5 млрд 700 млн долларов). Также будет расширена сфера действия подоходного налога с прироста стоимости акций. В настоящее время налогом облагается владение одним видом акций стоимостью не менее 5 млрд вон (3 млн 600 ты. долларов), но этот порог будет снижен до 1 млрд вон. Одновременно некоторые налоговые льготы для домохозяйств будут увеличены с целью стимулирования рождаемости. Лимиты налогового вычета по кредитным картам будут дифференцированы в зависимости от количества детей. Также будет увеличена налоговая поддержка расходов на высшее образование. Родителям будет разрешено получить налоговый вычет на образование, даже если они работают на условиях неполной занятости. Также будет увеличен налоговый вычет на аренду жилья для многодетных семей.