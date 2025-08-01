Правительство обсудило влияние пошлин на импорт меди

Photo : KBS News

1 августа правительство РК провело экстренное совещание для выработки мер реагирования на новые 50-процентные пошлины США на импорт меди. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в совещании приняли участие представители компаний-экспортёров меди. 50-процентные пошлины действуют с 1 августа на импорт полуфабрикатов из меди, таких как трубы, проволока и листы, а также производных изделий с большим содержанием меди, таких как трубная арматура, кабели, разъёмы и электрические компоненты. Чтобы минимизировать влияние пошлин, правительство РК в апреле представило официальное заключение, отражающее обеспокоенность отечественной промышленности по поводу пошлин на медь, и разработало меры, которые помогут южнокорейским медедобывающим компаниям сохранить свою конкурентоспособность. Министерство планирует разработать дополнительные меры поддержки для местных компаний и помочь им диверсифицировать направления экспорта.