КНДР критикует учения США, РК и Японии

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Северная Корея подвергла критике США, РК и Японию за проведение совместных военных учений, назвав их «подготовкой к превентивным ударам по республике». «Для обеспечения мира на Корейском полуострове и в регионе военные учения США, РК и Японии должны быть прекращены»,- говорится в статье, опубликованной 2 августа в газете «Нодон синмун». Имеются в виду воздушные учения, которые проходили в июле вблизи Японии, и недавние учения по воздушной логистике с участием южнокорейских и американских морских пехотинцев. «Они направлены на нанесение превентивных ударов по нашей Республике», — говорится в статье. В статье упомянуто также трёхстороннее военное сотрудничество между РК, США и Японией, которое названо «намерением сокрушить Северную Корею коллективной военной силой». Лишь укрепление обороноспособности Северной Кореи в ответ на подобные действия было бы «справедливым и честным» решением,- подчёркивается в статье.