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Политика

Чо Хён: Саммит РК и США вряд ли будет перенесён на сентябрь

Write: 2025-08-04 10:53:20Update: 2025-08-04 11:41:08

Чо Хён: Саммит РК и США вряд ли будет перенесён на сентябрь

Photo : YONHAP News

Согласование даты саммита президентов РК и США Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа продолжается. Об этом заявил 3 августа по прибытии в Сеул министр иностранных дел РК Чо Хён, подчеркнув, что проведение саммита планируется до конца августа и вряд ли будет перенесено на сентябрь. Чо Хён сказал, что его визит в США, который включал встречи с высокопоставленными официальными лицами, в том числе, с госсекретарём Марко Рубио, стал поводом подтвердить приверженность Вашингтона политике расширенного сдерживания. На вопрос о планах администрации Дональда Трампа по «модернизации» альянса, он ответил, что этот шаг предполагает принятие таких мер как укрепление обороноспособности в условиях сложной международной обстановки. Чо Хён добавил, что углублённые переговоры о возможном изменении роли американских войск в РК не проводились. Стороны договорились обсудить такие вопросы в ходе рабочих переговоров,- отметил он.
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