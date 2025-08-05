Чо Хён: Саммит РК и США вряд ли будет перенесён на сентябрь

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Согласование даты саммита президентов РК и США Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа продолжается. Об этом заявил 3 августа по прибытии в Сеул министр иностранных дел РК Чо Хён, подчеркнув, что проведение саммита планируется до конца августа и вряд ли будет перенесено на сентябрь. Чо Хён сказал, что его визит в США, который включал встречи с высокопоставленными официальными лицами, в том числе, с госсекретарём Марко Рубио, стал поводом подтвердить приверженность Вашингтона политике расширенного сдерживания. На вопрос о планах администрации Дональда Трампа по «модернизации» альянса, он ответил, что этот шаг предполагает принятие таких мер как укрепление обороноспособности в условиях сложной международной обстановки. Чо Хён добавил, что углублённые переговоры о возможном изменении роли американских войск в РК не проводились. Стороны договорились обсудить такие вопросы в ходе рабочих переговоров,- отметил он.