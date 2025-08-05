В июле в РК максимум спроса на электроэнергию

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По данным Корейской энергетической биржи, пиковый спрос на электроэнергию в июле составил 85 гигаватт, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал самым высоким для июля с 1993 года, когда правительство начало собирать соответствующие данные. Высокий спрос на электроэнергию обусловлен ростом её потребления для кондиционирования воздуха, поскольку жара сохранялась в течение всего месяца. По данным Корейской метеорологической администрации, в июле было 15 дней с дневной максимальной температурой +33°C и выше, в то время как средний показатель июля за последние 53 года составил 3,4 дня. В прошлом месяце зарегистрированы 23 тропические ночи, когда минимальная суточная температура превышала +25°C. Это тоже самый продолжительный период за 53 года. Правительство ожидает, что пиковый спрос на электроэнергию этим летом достигнет 97,8 ГВт во второй половине августа, поддерживая резерв мощности около 10 ГВт.