Realmeter: Рейтинг президента РК 63,3%

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Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 63,3% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 28 июля по 1 августа агентством Realmeter среди 2.520 взрослых граждан страны. Уровень поддержки действующего президента превышает 60% пятую неделю подряд. 31,4% опрошенных не удовлетворены работой президента, а 5,3% не определились с ответом. Доля респондентов, положительно оценивших деятельность президента», выросла на 1,8%, а доля оценивших её отрицательно снизилась на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.012 южнокорейцев, проведённого 31 июля-1 августа выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 54,5%, повысившись за неделю на 3,7%. Поддержка партии Сила народа сократилась на 1,8% до 27,2%. Разрыв в рейтингах двух партий увеличился до 27,3%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.