Администрация президента: Итоги переговоров с США достойные

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК оценивает итоги тарифных переговоров с США как «достойные в условиях конкурентной международной среды, включая Японию, к которой мы проявляем особое внимание». Об этом заявила 4 августа на брифинге пресс-секретарь южнокорейского президента Кан Ю Чжон. Она отметила, что итоги тарифных переговоров получают положительную оценку населения страны. Примечательно то, что дополнительного открытия чувствительного для страны рынка сельскохозяйственной продукции не произошло, и это позволило свести к минимуму возможное влияние соглашения на уровень жизни граждан. Переговоры были непростыми, но правительство страны сделало всё возможное, чтобы защитить интересы граждан страны,- подчеркнула Кан Ю Чжон. По итогам опроса, проведённого на прошлой неделе агентством Realmeter, 63,9% южнокорейцев положительно оценили торговое соглашение, заключённое между Сеулом и Вашингтоном.