РК будет развивать отношения с КНР на основе союза с США

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РК стремится развивать отношения с Китаем, основываясь на прочном союзе с США. Об этом сообщили 5 августа в администрации президента, комментируя высказывание министра иностранных дел Чо Хёна. На днях в интервью газете Washington Post Чо Хён заявил, что рост влияния Китая и его активные действия в регионе «создают проблемы для соседних стран». «Высказывание министра прозвучали в контексте постоянных усилий Сеула по построению отношений с Китаем, способствующих региональной стабильности, процветанию и благополучию»,- говорится в заявлении президентской администрации. Чо Хён заявил в интервью, что правительство Ли Чжэ Мёна стремится поддерживать хорошие отношения с Китаем. Оно будет сотрудничать с США и Японией, чтобы наладить взаимодействие с Пекином, а не изолировать его. РК стремится сохранить добрые отношения с Китаем и направить ему сигнал о важности соблюдения норм международного права как в двусторонних, так и в региональных вопросах.