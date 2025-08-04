На границе с КНДР завершён демонтаж громкоговорителей

Photo : YONHAP News

5 августа южнокорейские военные завершили демонтаж громкоговорителей, которые были установлены вдоль межкорейской границы и использовались для пропагандистских трансляций в направлении Северной Кореи. Как сообщили в министерстве обороны РК, демонтаж начался 4 августа, и в течение суток было демонтировано около 20 стационарных громкоговорителей, которые переданы на военные склады. Соответствующее решение было принято менее чем через два месяца после того, как 11 июня президент РК Ли Чжэ Мён распорядился приостановить трансляцию через громкоговорители в приграничных районах в рамках ослабления напряжённости на Корейском полуострове. «Эта практическая мера может помочь снизить межкорейскую напряжённость, не влияя на уровень боеготовности армии», — говорится в сообщении минобороны. Северная Корея тоже прекратила пропагандистские трансляции в направлении РК, но пока не приступила к демонтажу громкоговорителей в приграничных районах.