Политика

Тема саммита РК-США - модернизация альянса

Write: 2025-08-06 13:50:06Update: 2025-08-06 14:11:02

Photo : YONHAP News

По данным дипломатических источников, на предстоящем в конце августа южнокорейско-американском саммите будут обсуждаться различные вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Это, в частности, детали тарифного соглашения и вопросы совместной безопасности. Однако главной темой переговоров должна стать модернизация альянса двух стран, которая внесёт важные изменения не только в двусторонние отношения, но и в ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Это, в частности, изменения в масштабах и роли американских войск на Корейском полуострове, увеличение оборонного бюджета РК, роль РК в защите от северокорейской угрозы и передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Между тем, ожидается, что на саммите будут определены только основные принципы модернизации альянса, а подробности будут обсуждаться на переговорах с участием глав внешнеполитических и военных ведомств в формате 2+2.
