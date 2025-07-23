Ещё 36 регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён объявил 36 регионов страны особыми зонами бедствия. В их число вошли 16 городов, уездов и муниципальных округов, а также 20 посёлков и деревень, которым нанесён серьёзный урон в результате проливных дождей с 16 по 20 июля. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь главы государства Кан Ю Чжон. В числе особых зон бедствия – муниципальный округ Пук-ку города Кванчжу, город Пхочхон провинции Кёнгидо, города Чхонан, Кончжу, Асан и Танчжин, уезды Пуё-гун, Чхонян-гун и Хонсон-гун провинции Чхунчхон-Намдо, город Начжу и уезд Хампхён-гун провинции Чолла-Намдо, уезд Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто, а также город Чинчжу и уезды Ыйрён-гун, Хадон-гун и Хамян-гун провинции Кёнсан-Намдо. 22 июля глава государства объявил особыми зонами бедствия шесть регионов страны. Президент призвал правительство и местные органы власти приложить все усилия для того, чтобы жители пострадавших районов смогли как можно скорее вернуться к обычной жизни. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.