Рейтинг президента РК повысился до 65%

Photo : YONHAP News

Политику действующего президента РК Ли Чжэ Мёна поддерживают 65% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.001 взрослого южнокорейца, проведённого с 4 по 6 августа совместно агентствами Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research. 24% опрошенных не удовлетворены работой нового президента. Положительная оценка выросла на 1%, а отрицательная – на 2% по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого две недели назад. 63% респондентов ответили, что политика главы государства «движется в правильном направлении», а 27% придерживаются противоположного мнения. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 44% опрошенных, что на 1% больше, чем две недели назад. Число сторонников оппозиционной партии Сила народа уменьшилось на 1%, составив 16% респондентов. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.