РК избежит 100-процентной пошлины на полупроводники

Photo : YONHAP News

Правительство РК получит режим наибольшего благоприятствования в торговле полупроводниками. Об этом заявила 7 августа пресс-секретарь южнокорейского президента Кан Ю Чжон, комментируя высказывание президента США о том, что импортная пошлина на полупроводники составит 100%. Ранее в тот же день представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу заявил в интервью SBS, что РК будет пользоваться режимом наибольшего благоприятствования со стороны США в отношении экспорта полупроводников в рамках двустороннего тарифного соглашения. Это значит, что южнокорейские компании не будут облагаться 100-процентными пошлинами. Ставка тарифа на полупроводники, как и на другие товары, для режима наибольшего благоприятствования будет установлена на уровне 15%, и РК также будет пользоваться 15-процентными пошлинами, независимо от того, что пошлина на полупроводники для других стран будет повышена до 100% или 200%,- заявил Ё Хан Гу.