Останки борцов за независимость Кореи вернутся на родину

Photo : YONHAP News

Останки шести борцов за независимость Кореи, похороненных за рубежом, вернутся на следующей неделе на родину. Это произойдёт накануне 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства, которое будет отмечаться 15 августа. Как сообщили в министерстве по делам патриотов и ветеранов, группы сопровождения останков направятся в США, Бразилию и Канаду. Останки Мун Ян Мока, основавшего группу борцов за независимость в Сан-Франциско, вернутся на родину спустя 120 лет после того, как он покинул родину в 1905 году. Он умер в 1940 году. Министерство также направит делегации в Лос-Анджелес и Атланту для репатриации останков Им Чхан Мо и Ким Чжэ Ына. Из Бразилии прибудут останки Ким Ги Чжу и Хан Ын Гю, а из Канады – останки Ким Док Юна. 13 августа они будут захоронены на Национальном кладбище в Тэчжоне. По данным министерства по делам патриотов и ветеранов, с 1946 года на родину вернулись останки 149 борцов за независимость. Теперь ещё шесть борцов обретут вечный покой в родной земле.