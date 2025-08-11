Realmeter: Рейтинг президента РК 56,5%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 56,5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 4 по 8 августа агентством Realmeter среди 2.506 взрослых граждан страны. 38,2% опрошенных не удовлетворены работой президента, а 5,2% не определились с ответом. Доля респондентов, положительно оценивших деятельность президента, сократилась на 6,8%, а доля оценивших её отрицательно увеличилась на те же 6,8% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.006 южнокорейцев, проведённого 7-8 августа выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 48,4%, снизившись за неделю на 6,1%. Поддержка партии Сила народа повысилась на 3,1% до 30,4%. Разрыв в рейтингах двух партий сократился до 18,1%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.