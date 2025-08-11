Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Realmeter: Рейтинг президента РК 56,5%

Write: 2025-08-11 12:22:53Update: 2025-08-11 17:40:56

Realmeter: Рейтинг президента РК 56,5%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 56,5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 4 по 8 августа агентством Realmeter среди 2.506 взрослых граждан страны. 38,2% опрошенных не удовлетворены работой президента, а 5,2% не определились с ответом. Доля респондентов, положительно оценивших деятельность президента, сократилась на 6,8%, а доля оценивших её отрицательно увеличилась на те же 6,8% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.006 южнокорейцев, проведённого 7-8 августа выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 48,4%, снизившись за неделю на 6,1%. Поддержка партии Сила народа повысилась на 3,1% до 30,4%. Разрыв в рейтингах двух партий сократился до 18,1%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >