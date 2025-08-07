К 2030 году РК и Вьетнам увеличат торговлю до 150 млрд долларов

Photo : YONHAP News

К 2030 году РК и Вьетнам достигнут товарооборота в размере 150 млрд долларов в год, активизировав сотрудничество в условиях неопределённости в мировой торговле. Данное решение приняли 11 августа в Сеуле президент РК Ли Чжэ Мён и генеральный секретарь Компартии Вьетнама, президент страны То Лам. По итогам переговоров принята совместная декларация об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства, охватывающего такие области как торговля, безопасность, наука и технологии, а также обмены между людьми. Две страны договорились укреплять сотрудничество в реализации проектов в стратегических областях, включая атомную энергетику, скоростные железные дороги и развитие новых городов. Ли Чжэ Мён назвал Вьетнам «очень важным соседом» с точки зрения торговли и безопасности. То Лам выразил надежду на расширение стратегического партнёрства, пригласив южнокорейского президента посетить Вьетнам. По итогам саммита подписаны более десяти меморандумов о взаимопонимании в областях ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии, науки и технологий, интеллектуальной собственности, образования и межличностных обменов.