Саундтрек Golden возглавил Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Композиция Golden из оригинального саундтрека к анимационному фильму Netflix под названием K-pop Demon Hunters (Кейпоп-охотницы на демонов) заняла первое место в главном американском сингловом чарте Billboard Hot 100. Песня поднялась на одну позицию по сравнению с прошлой неделей, сместив с вершины трек Ordinary Алекса Уоррена. По данным Billboard, Golden стала восьмой по счёту песней, связанной с K-pop, возглавившей Hot 100, и первой, исполненной женщинами. Рейтинг Hot 100 составляется на основе данных о потоковом прослушивании, радиотрансляциях и продажах. Песню исполняет виртуальная K-pop-группа Huntress. Её автор - бывший стажёр SM Entertainment, композитор Ли Чжэ, а исполнили песню американские певицы корейского происхождения Одри Нуна и Рэй Ами. Golden дебютировала в чарте в начале июля на 81-м месте, затем поднялась на 23-е, 6-е, 4-е, дважды на 2-е, а на седьмой неделе, благодаря успеху фильма, вышла на первую позицию.