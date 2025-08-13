Ё Хан Гу: Торговля и технологии связаны с безопасностью

Photo : YONHAP News

Трговля, технологии и цепочки поставок напрямую связаны с национальной безопасностью, а в условиях протекционизма эта зависимость всё чаще используется в качестве инструмента давления. Об этом заявил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу, выступая 12 августа в Сеуле на 32-й Генеральной ассамблее Совета тихоокеанского экономического сотрудничества. В числе приоритетов он назвал три основные цели: расширение сотрудничества с глобальным Югом, включая АСЕАН и Индию, для диверсификации цепочек поставок и рынков; интеграция торговой, промышленной и оборонной политики вокруг стратегических отраслей; лидерство в формировании новых торговых норм в сферах изменения климата, цепочек поставок и искусственного интеллекта. Ё Хан Гу отметил необходимость пакетного подхода, включающего стратегические отрасли, торговые переговоры, зарубежные инвестиции и технологическое сотрудничество. Совет тихоокеанского экономического сотрудничества, созданный в 1980 году, является аналитическим центром АТЭС, объединяющим представителей правительств, деловых и научных кругов.