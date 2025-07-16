Занятость в РК в июле увеличилась на 171 тыс. человек

Photo : YONHAP News

По данным статистического управления, опубликованным 13 августа, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 29 млн 29 тыс. человек. Это на 171 тысячу человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 263 тысячи, а в научно-технической области на 91 тысячу. При этом в обрабатывающей промышленности занятость сократилась на 78 тысяч, а в строительной отрасли на 92 тысячи человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 342 тысячи новых рабочих мест. Одновременно численность рабочих мест среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 135 тысяч, а от 40 до 49 лет на 56 тысяч человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 63,4%, увеличившись за год на 0,1%. Однако занятость среди молодёжи в возрасте 15-29 лет сократилась на 0,7%, составив 45,8%. Уровень безработицы составил 2,4% трудоспособного населения. Количество безработных сократилось на 11 тысяч в годовом исчислении и составило 726 тысяч человек.